{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09 апреля 2017
08 апреля 2017
07 апреля 2017
Главные новости ХМАО
14:45  10 апреля 2017 5

Журналиста, который требует полмиллиона за зуб у федерального СМИ, лишили адвоката

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, стоматология, зубы, рентген
Югорский журналист не смог получить деньги у телекомпании за потерянный зубФото: Wonderlane /Flickr

Журналист ГТРК «Югра» (филиал телеканала «Россия») Андрей Ивашкеев не смог отсудить у своей телекомпании компенсацию за потерянный зуб. Об этом сам Ивашкеев рассказал «URA.RU».

По словам журналиста, заседание состоялось еще несколько дней назад, но решение он получил только сейчас. Дело рассматривалось в Ханты-Мансийском районом суде, и в данный момент Андрей Ивашкеев готовит жалобу на судью и апелляцию на вынесенное им решение.

«Судья в самом начале заседания выгнала моего адвоката. Мы пытались ходатайства заявить, но было сказано, что мы затягиваем дело. Без адвоката я ничего доказать не смог, поэтому суд частично удовлетворил мое заявление — телекомпания обязана предоставлять мне жилье. Почему выгнали адвоката, я так и не понял», — рассказал Андрей Ивашкеев.

Новость по теме
Федеральное СМИ в Югре пытаются засудить из-за зуба и квартиры

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе судебной инстанции, адвоката выгнали за неподобающее поведение в зале судебных заседаний. Защитник интересов Ивашкеева несколько раз попытался взять слово вне своей очереди, за что получил предупреждения от судьи, а затем и вовсе был вынужден покинуть зал.

Андрей Ивашкеев требовал не только предоставлять ему жилье, но и признать незаконными приказы о нарушении им трудовой дисциплины, отменить в телекомпании нормы выработки и выплатить ему 400 тыс. рублей за потерянный зуб, который Ивашкеев не смог вылечить, поскольку его лишили премии и у него не хватило денег на стоматолога. В ГТРК «Югория» заявления своего сотрудника не комментируют.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров