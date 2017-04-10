14:48 10 апреля 2017 14

Сложнейшие внешнеполитические вопросы могут стать приоритетными в президентской кампании Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Ориентирование власти на внутреннюю политику продлилось около месяца. Резкое обострение российско-американских отношений вновь вывело геополитические вопросы на первый план. Заметное осложнение российско-американских отношений произошло в конце минувшей недели — тогда корабли ВМС США, находящиеся в Средиземном море, выпустили более 50 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат войск президента Сирии Башара Асада.

Ракетный удар США стал ответом на химическую атаку в Идлибе, в результате которой погибли более 70 человек. Москва незамедлительно отреагировала на произошедшее. Российский лидер Владимир Путин назвал ракетный удар США по аэродрому сирийских правительственных войск агрессией против суверенного государства и попыткой отвлечь внимание от жертв мирного населения в Ираке.

Обострение российско-американских отношений вновь выводит внешнюю политику на первый план Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «URA.RU», что президентская выборная кампания — хороший повод наглядно продемонстрировать, что дело не в личных предпочтениях или особенностях характера и психологии российского лидера, а в отражении им воли большинства.

«Путин, как зеркало — это то, что должно осознавать новое руководство США и других стран НАТО. До сих пор казалось, что ставка будет на внутренние темы, на повестку развития. Но обострение российско-американских отношений из-за ракетного удара США по аэродрому в Сирии опять выводит международные дела на первый план. Это новая точка пересечения внутренней и внешней политики, их сведения и слияния в единый содержательный поток. Образ врага может стать доминантой. А все разговоры о повестке развития может перекрыть повестка мобилизационная. Международные дела и международный блок всегда были важны, но сейчас они становятся доминирующими, как это произошло три года назад», — пояснил Калачев.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с «URA.RU» указал на то, что ведомство Сергея Лаврова вновь набирает политический вес в связи с ухудшением ситуации между РФ и США, однако в этот раз, полагает он, работать придется по другому сценарию.

«При администрации Обамы российские дипломаты являлись посредниками, нивелировавшими позиции между авторитарной, в хорошем смысле, Москвой и раздробленной западной элитой. Систему придется отстраивать заново, но, безусловно, внешнеполитическая повестка вновь становится доминирующей», — заключил собеседник агентства.

По мнению политолога Олега Иванова, ничто так не консолидирует общество, как наличие внешнего врага. «Причем даже не обязательно воевать с таким врагом: просто наличие внешнего субъекта позволит обществу перенаправить внимание с внутренней политики, оправдывать свои действия или бездействия. С другой стороны, это мобилизует власть и общество и сплачивает его», — сказал Иванов в беседе с «URA.RU».

Что касается влияния фактора «внешнего врага» на президентскую кампанию, то Иванов сомневается, что это будет иметь какое-то особое значение. «Да и пока я не вижу политиков в нашей стране, которые бы поддержали американский ракетный удар. В России это равноценно политическому самоубийству», — заключил политолог.

Как пояснил «URA.RU» доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук Сергей Черняховский, нет никаких сомнений, что после резкого обострения российско-американских отношений внешнеполитические вопросы станут приоритетными. «Без их решения нам просто не удастся перейти к повестке стратегического развития», — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что вопросы внутренней политики никуда не денутся. «Надо понимать, что социальные и экономические проблемы никуда не деваются, они волнуют людей больше всего. Поэтому геополитические сложности никогда полностью не станут приоритетными для населения», — сказал «URA.RU» эксперт.