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Главные новости Курганской области
15:06  10 апреля 2017 14

В Кургане открыли продажу билетов в Сочи. От Крыма решили отказаться

Аэропорт, споттинг. Курган, аэропорт, курган
Первый рейс запланирован на 6 июняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

С понедельника, 10 апреля, курганцы смогут приобрести билет на первый в 2017 году самолет «Курган-Сочи». Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе городского аэропорта.

Полеты в южную столицу России будут выполнять самолеты «Сухой Суперджет 100» компании «Ямал». Современный российский лайнер рассчитан на сто пассажиров. «Данные машины впервые осуществят рейсы из нашего города», — уточнила пресс-секретарь ОАО «Аэропорт Кургана» Надежда Ефремовцева.

Вылет из Кургана будет производиться каждый вторник в 16.40 по местному времени. Обратный рейс из Сочи — в 10.20. Время в полете 3 часа 20 минут. Цена обычного билета экономкласса составит от 13 275 рублей до 30 400 рублей в одну сторону. Точное расписание появится на сайте аэропорта через несколько дней.

Как пояснила Надежда Ефремовцева, в этом году прямого рейса в Крым «Курган-Симферополь» не будет. В настоящее время обсуждается возможность запуска дополнительного вечернего рейса до Москвы, но появится он или нет, пока говорить рано. Первый полет по маршруту «Курган — Сочи» должен состояться 6 июня.

Сергей Монин
© Служба новостей «URA.Ru»
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