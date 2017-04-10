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10 апреля 2017
Главные новости 
14:52  10 апреля 2017 14

«Ты — сосиска и редиска». Возмущенные россияне обратились к Трампу стихами. Высказался и уральский политик

Клипарт, трамп дональд
Россияне стихами ответили ТрампуФото: depositphotos.com © URA.RU

Ухудшение отношений России и США после внезапного американского удара по сирийскому аэродрому, с территории которого якобы была проведена химическая атака, не оставило равнодушными россиян. Поэтические настроенные граждане посвятили гневные строки американскому президенту Дональду Трампу.

В соцсетях широко распространился яркий литературный выпад поэтессы Любви Соколик. В своих строчках дама одновременно поэтично и по-народному искренне объясняет, в чем именно не прав американский лидер. При этом с ее странички на портале «Стихи.ру» текст произведения исчез — теперь значится лишь его название.

Не остались в стороне и уральские политики. Одним из первых стихотворный приговор американцу вынес автор уральского политического Telegram-канала «Мысли Тунгусова» (предположительно, владельцем канала является главный редактор портала «Руполит» Александр Устинов). «URA.RU» публикует поэтические опыты россиян.

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Уральские политики сказали свое слово в ответ на действия США Фото: скрин

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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