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14:40  10 апреля 2017 2

Ставка на «ручной труд». Ямал оказался в аутсайдерах по числу камер на дорогах

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, автомобиль дпс, гибдд, дпс зима, сотрудник полиции
Большую часть штрафов на Ямале выписывают инспекторыФото: depositphotos.com © URA.RU

Ямал — территория, свободная от камер фото- и видеофиксации на дорогах. 85% всех штрафов в регионе выписаны сотрудниками Госавтоинспекции и лишь 15% сформированы комплексами видеофиксации. В рейтинге российских регионов Ямал занял вторую строчку по использованию «ручного труда» патрульных.

Больше это соотношение оказалось лишь в Амурской области, где сотрудники ГИБДД выписывают 86% всех штрафов. В лидерах по количеству автоматизированных штрафов оказались Калужская область, где 93% нарушений фиксируется камерами. На втором месте Тверская область с показателем в 91% и на третьем Москва с 90% автоматизированных штрафов.

Составители рейтинга, портал shtrafy-gibdd.ru, отмечают, что их список субъективен, так как в топ может попасть регион, в котором всего 10 камер и полностью бездействует полиция.

«На основе полученных данных можно с уверенностью говорить о степени перегиба в том или ином регионе страны как в сторону применения дорожных камер, так и в сторону отказа от электроники на дорогах», — отмечают составители рейтинга.

Вячеслав Егоров
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