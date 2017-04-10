14:37 10 апреля 2017 2

В Туринске уже восстановлено электроснабжение всех потребителей, за исключением хлебозавода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Туринске в понедельник, 10 апреля, произошло ЧП. Рухнула 30-метровая труба хлебозавода. Это обесточило завод и часть потребителей города. Сейчас энергетики пытаются попасть на территорию предприятия.

«ЧП произошло в 6.46 утра. Рядом находятся жилые дома, школа и поликлиника — люди не пострадали только чудом, спас ранний час. Труба упала внезапно, она буквально рассыпалась по кирпичикам. Накрыло гаражи и другие постройки. Воздушную линию 10 кВ повредили кирпичные обломки. Они перерезали провода, сломали деревянную опору. В результате отключилось электричество не только на Туринском хлебозаводе, но и в поликлинике, на двух газовых котельных, в восьми многоквартирных жилых домах. Оперативно-аварийная бригада „Облкоммунэнерго“ немедленно выехала на место. В 7.15 вывели поврежденный участок в ремонт. Сейчас электроснабжение всех потребителей, за исключением хлебозавода, восстановлено», — рассказал начальник Туринского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Эдуард Рябинкин.

1/3 Труба хлебозавода еще вчера выглядела так читатели «URA.RU»

По его словам, ветхая кирпичная труба хлебозавода 1959 года постройки давно была предметом критики со стороны местных властей. Однако собственники производственного объекта не демонтировали опасное сооружение даже после вынесенного прокуратурой представления. Теперь энергетикам предстоит заменить 120 метров воздушной линии и установить новую деревянную опору. Размер материального ущерба сейчас подсчитывается.

Хлебозавод, скорее всего, будет запитан по резервной линии. Такая возможность у энергетиков есть, однако пока обращений от виновника аварии в «Облкоммунэнерго» не поступало. Для продолжения этой работы электромонтерам необходим доступ на территорию завода, где находится трансформаторная подстанция.