14:44 10 апреля 2017 10

На информационной открытости случившаяся ссора медиаменеджеров пока не отразилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новая информационная открытость полпредства дала неожиданный результат. Последнее заседание окружного совета по информационной политике в пятницу, 7 апреля, перессорило екатеринбургских журналистов между собой. Ссора вылилась в Facebook сразу после того, как газета «Коммерсант-Урал» опубликовала репортаж с высказываниями главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина и информагентства «Накануне.Ру» Татьяны Николаевой.

Ринат Низамов (слева) удивился высказыванию коллег и легкости, с которой они призывают «закручивать гайки» для СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Издание указало, что Полянин усомнился в мыслительных способностях митинговавших и журналистов, «охотно поддержал полпреда и подверг критике СМИ, освещавшие акции протеста», а Николаева «предположила, что проблема заключается в иностранном финансировании СМИ», приведя в пример порталы Е1.ru и 74.ru, принадлежащие Hearst Shkulev Media. Гендиректор ИА «Уралинформбюро» Вадим Дынин, по данным «Коммерсанта», объяснил выходы молодежи материальным неблагополучием и недовольством «золотой молодежью».

Высказывания коллег возмутили директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова. «Освещение массовых протестов против коррупции во власти теперь даже руководителями СМИ воспринимается, как преступление. Удивительно, что еще в ФСБ дорогие коллеги коллективные письма-жалобы на нас не накатали. А может и накатали, но еще не отправили. За ними не заржавеет», — написал Низамов на своей станице в Facebook, уточнив, что ни его самого, ни главреда Е1 Наталию Попову на мероприятие не позвали.

Запись на странице Низамова, продублированная в ленту Полянина, набрала несколько десятков комментариев, содержанием которых по большей части стало недовольство высказываниями Полянина.

«Шапито», — лаконично выразил мнение о случившемся главред «Делового квартала» Сергей Дружинин.

«Ты просто не понял новую информационную политику полпреда, Ринатик», — уточнила главред ИА «Новый день» Полина Румянцева.

Татьяна Николаева считает, что с Низамовым ей спорить не о чем. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это они от зависти… „Областная газета“ — вообще полный мрак…», — выразила мнение журналист газеты «Вечерний Краснотурьинск» Ольга Бердецкая.

«Люблю наш народ — к любому случаю пословицу придумают, например „дурак хуже предателя“», — написала Евгения Попел.

Помимо этого, участники дискуссии поерничали над екатеринбургской митрополией, назвавшей Дмитрия Полянина одним из «медиалидеров». Сам Полянин в этом обсуждении постарался оправдаться, заявив, что его слова неправильно передали, и ответил абстрактно: «Ринат, за внимание — спасибо. В остальном, лучше слушать Моцарта в оригинале, а не то, что Моня напел. Мои взгляды ты знаешь».

В этой связи журналисты, участвовавшие в дискуссии, попросили коллег из «Коммерсанта» выложить запись встречи. После прослушивания, однако, мнение Низамова не поменялось, напротив, его еще больше возмутило предложение Полянина «законодательно закрепить требование указывать в сообщениях СМИ сведения о том, что акции проводятся с нарушениями российского законодательства и о привлечении организаторов и участников к ответственности».

«Конечно, лично мне дико слышать такие предложения… дико слышать из уст журналиста, руководителя крупного медиа, бывшего защитника прав работников СМИ. В последние годы российские СМИ и так в плену бесконечных ограничений со стороны безумных законов и контролирующих органов. А тут еще и журналисты продолжают закручивать гайки — собственными руками!» — написал Низамов в Facebook уже в понедельник, 10 апреля.

Дмитрий Полянин «подверг критике СМИ, освещавшие акции протеста» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Татьяну Николаеву Низамов упрекнул в том, что она «как и через свое агентство людям чушь несет, так и в глаза господину Холманских откровенно врала», говоря о том, что городские порталы Hearst Shkulev Media не являются СМИ.

Николаева от своих слов, впрочем, отступаться не намерена: «Я говорила правду, конечными собственниками Е1 и массы городских порталов являются иностранцы. Они, естественно, и „музыку заказывают“. Низамову удачи в избранном им ремесле. Спорить с ним не о чем», — сказала она «URA.RU». Оперативно получить мнение Полянина по поводу слов Низамова не удалось.

В аппарате полпредства от комментариев и ответов на претензии директора проектов Hearst Shkulev Media отказались — приведет ли этот скандал к сворачиванию только начавшейся «политики информационной открытости», станет ясно лишь на следующем публичном мероприятии в полпредстве.