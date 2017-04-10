{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:25  10 апреля 2017 27

Архитектор Храма на воде представит новый проект застройки городского пруда

Интервью с архитектором Михаилом Голобородским - автор проекта эскиза Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, эскиз храма на воде
В скором будущем жителям Екатеринбурга представят обновленный проект собора Святой ЕкатериныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
все новости сюжета

Архитектор, автор скандального проекта строительства собора Святой Екатерины на городском пруду в центре Екатеринбурга Михаил Голобородский в скором времени представит обновленный эскиз так называемого Храма на воде. Об этом он сообщил «URA.RU» в понедельник, 10 апреля, комментируя акцию «Обними пруд», прошедшую в минувшие выходные.

«Людей на улицы выводят опытные кукловоды, которые управляют и обманывают горожан. Они критикуют то, чего еще не видели, ориентируясь на первоначальные эскизы храма, которые уже не соответствуют реальности сегодняшнего проектирования», — пояснил «URA.RU» Голобородский. Насколько новый проект будет отличаться от старого, пока неизвестно, но общественности он может быть представлен уже в ближайшие дни.

По словам собеседника агентства, современные люди воспитаны на «стеклянной архитектуре», поэтому если бы на городском пруду планировалось возвести небоскреб, возможно, подобных протестов бы не было.

Интервью с архитектором Михаилом Голобородским - автор проекта эскиза Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, эскиз храма на воде
Архитекторы решили изменить первоначальный проект собора Святой Екатерины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Эти же кукловоды [организаторы акции] поднимали народ против храма на проспекте Ленина [площадь Труда]. Это люди, приобретающие политический вес. Это пиар. Классическую старую архитектуру сегодня многие не приемлют. Если бы вместо храма хотели строить небоскреб, наверное, никто бы не бастовал, — отметил Михаил Венидимович. — Кому-то храмы вообще не нужны; кто-то опасается за исторический облик Екатеринбурга. А где он, этот исторический облик? Его уже просто-напросто нет, везде понастроили высоток».

В субботу, 8 апреля, в Екатеринбурге прошла вторая по счету акция «Обними пруд» против застройки Городского пруда. По разным данным, от полутора до двух с половиной тысяч горожан, взявшись за руки, выстроились на набережной реки Исеть, выразив таким образом свое негативное отношение к возведению храма на этом месте.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров