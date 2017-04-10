Архитектор Храма на воде представит новый проект застройки городского пруда

15:25 10 апреля 2017 27

В скором будущем жителям Екатеринбурга представят обновленный проект собора Святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Архитектор, автор скандального проекта строительства собора Святой Екатерины на городском пруду в центре Екатеринбурга Михаил Голобородский в скором времени представит обновленный эскиз так называемого Храма на воде. Об этом он сообщил «URA.RU» в понедельник, 10 апреля, комментируя акцию «Обними пруд», прошедшую в минувшие выходные.

«Людей на улицы выводят опытные кукловоды, которые управляют и обманывают горожан. Они критикуют то, чего еще не видели, ориентируясь на первоначальные эскизы храма, которые уже не соответствуют реальности сегодняшнего проектирования», — пояснил «URA.RU» Голобородский. Насколько новый проект будет отличаться от старого, пока неизвестно, но общественности он может быть представлен уже в ближайшие дни.

По словам собеседника агентства, современные люди воспитаны на «стеклянной архитектуре», поэтому если бы на городском пруду планировалось возвести небоскреб, возможно, подобных протестов бы не было.

Архитекторы решили изменить первоначальный проект собора Святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Эти же кукловоды [организаторы акции] поднимали народ против храма на проспекте Ленина [площадь Труда]. Это люди, приобретающие политический вес. Это пиар. Классическую старую архитектуру сегодня многие не приемлют. Если бы вместо храма хотели строить небоскреб, наверное, никто бы не бастовал, — отметил Михаил Венидимович. — Кому-то храмы вообще не нужны; кто-то опасается за исторический облик Екатеринбурга. А где он, этот исторический облик? Его уже просто-напросто нет, везде понастроили высоток».

В субботу, 8 апреля, в Екатеринбурге прошла вторая по счету акция «Обними пруд» против застройки Городского пруда. По разным данным, от полутора до двух с половиной тысяч горожан, взявшись за руки, выстроились на набережной реки Исеть, выразив таким образом свое негативное отношение к возведению храма на этом месте.