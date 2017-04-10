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10 апреля 2017
15:10  10 апреля 2017 21

Райдер Собчак потряс руководство премии «Муз-ТВ 2017». ФОТО

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Приглашение Ксении дорого обойдется организаторамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одной из ведущих ежегодной музыкальной премии «Муз-ТВ 2017» стала Ксения Собчак, райдер которой удивил организаторов мероприятия. Требования телеведущей заставят владельцев телеканала сильно раскошелиться, сильно отличаясь от райдеров других ведущих — Дмитрия Нагиева, Леры Кудрявцевой и Максима Галкина.

Ксения Собчак потребовала спецобслуживание и шикарное меню, которое не всегда себе позволяют даже мировые знаменитости. В райдере значатся мобильная детская с пеленальной прямо на площадке, а также определенный цвет и температура приборов, редкие свежие блюда из лучших ресторанов Москвы, необходимость приезда отдельного персонала, пишет Life.ru.

По самым скромным подсчетам, участие Собчак в церемонии обойдется организаторам в 250 тысяч рублей — не считая непосредственно гонорара теледивы (по некоторым данным, он составляет 20-30 тыс. евро за мероприятие).

Фото: Life.ru
Фото: Life.ru

Источники «Лайфа» на телеканале заявили, что намерены переговорить с менеджментом Собчак о существенном сокращении запросов телеведущей. В пресс-службе «Муз-ТВ» журналистам подтвердили, что обсуждают с теледивой ее условия и требования на площадке. «Но раскрывать подробности переговоров не имеем права, это служебная информация», — отмечают на «Муз-ТВ».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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