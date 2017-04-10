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10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:54  10 апреля 2017 0

В Кремле не хотят отменять партийные выборы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

Интервью мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Реконструкция Демидовской дачи. Нижний Тагил, носов сергей
Сергей Носов продолжает лоббировать интересы партийцевФото: Александр Мамаев © URA.RU

Внесение поправок в Избирательный кодекс Свердловской области, отменяющих обязательное проведение выборов депутатов Екатеринбургской и Нижнетагильской гордум по смешанной схеме, скорее всего, будет отложено еще на месяц.

Как ранее сообщало «URA.RU», реформа должна была стартовать еще в феврале 2017 года, однако уже несколько раз откладывалась — необходимые поправки к законодательству не согласовывали в администрации президента РФ. С большой долей вероятности они не будут рассмотрены и на заседании Заксобрания 11 апреля.

Ожидалось, что после внесения изменений в областное законодательство будут откорректированы уставы двух крупнейших городов региона. Рассматривалось два возможных сценария. Согласно первому из них, выборы в Нижнетагильскую гордуму в 2017 году и в Екатеринбургскую гордуму в 2018 году должны будут пройти исключительно по одномандатным округам. По второму сценарию, доля избираемых по партийным спискам депутатов снизится с 50% до 25%.

Как сообщил агентству спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов, в случае внесения поправок в Избирательный кодекс области до середины мая, муниципальные власти успеют провести все необходимые мероприятия для назначения осенних выборов по новым правилам. «Но это будет сделано только при наличии необходимой политической воли. Пока же представители администрации города выражают идею, что партийные выборы нужно сохранить», — заявил председатель гордумы.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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