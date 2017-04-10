МВД проверяет информацию об уральском полицейском-наркоторговце

15:14 10 апреля 2017 3

Сотрудник "Города без наркотиков" продал 140 граммов гашиша Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В результате задержания в Верхней Пышме волонтера фонда «Город без наркотиков», продававшего гашиш, появилась информация, что его поставщиком был полицейский. Правоохранительные органы проводят проверку.

«У держанных изъято 140 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенное группой лиц, в крупном размере“. Сейчас проводится работа по установлению наркоторговца, у которого приобрели гашиш задержанные. Проверяются их показания», — сообщил «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.

Глава фонда сам сообщил о задержании его сотрудника Фото скриншот «Фейсбука» Андрея Кабанова

О задержании своего сотрудника написал в «Фейсбуке» и президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Верхняя Пышма при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 гр гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ „Город без наркотиков“. В данный момент оба находятся под домашним арестом. Идет следствие. Виновные получат свое. Будем внимательно следить за ходом событий».

Фамилия задержанного не называется, известно, что ему около 30 лет, в фонде он отработал семь месяцев.