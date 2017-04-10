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10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:03  10 апреля 2017 2

В Екатеринбурге эвакуировали жилой дом из-за сообщения о бомбе

Красный Адуй. Отравление детей, оцепление, запрет, не пересекать
После теракта в Питере сообщения о минировании участилисьФото: Александр Мамаев © URA.RU
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В Екатеринбурге эвакуировали жилой девятиэтажный дом на улице Готвальда, 15, сообщили очевидцы. Правоохранителям пришлось прибегать к экстренным мерам из-за сообщения о бомбе.

«На Готвальда, 15, всех эвакуируют. Говорят, заминирован подъезд», — описал ситуацию житель города Сергей в одном из пабликов во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что вызов был ложным. «Проведена проверка, ничего опасного там нет», — рассказали в полицейском главке.

Отметим, менее чем в ста метрах от жилого дома расположен лицей №12. В образовательном учреждении журналиста агентства заверили, что из-за эвакуации дома работа школы не была нарушена — уроки продолжались.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. В вагоне движущегося поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв, погибло 14 человек. После этого в стране начали проводить антитеррористические мероприятия, а жители стали бдительнее относиться к бесхозным предметам, подозревая в каждом из них бомбу.

Сергей Дианов
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