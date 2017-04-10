14:56 10 апреля 2017 1

Челябинцы жалуются на гуляющего по городу медведя (архивный снимок) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Челябинска обсуждают небольшого медведя, который ходил на привязи утром 10 апреля около дома №10 в переулке Островского. Видео горожане выставили в Instagram.

«Самые распространенные стереотипы об Урале? Шапка-ушанка и медведи, гуляющие по улице. Так вот, медведи -точно не миф. С утра еду в зал и… та-дам — медведь гуляет. Сразу видно — весна пришла. Селфи делать не рискнула, поснимала из окошка. К слову, живу я в остановке от цирка, зал находится у цирка, и все мы знаем, что в наших городах это центр города», — написала автор видео.

Ролик уже посмотрел зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян. «Видно, что медведь дрессированный, привык к поводку. Но на нем нет намордника, это неправильно. Нельзя и самого медведя оставлять без присмотра. Животное сильное, его надо удерживать», — прокомментировал «URA.RU» эксперт.

В городской службе спасения «URA.RU» сообщили, что к ним не поступало сообщений о медведе. В пресс-службе управления МВД по Челябинску также сказали, что не было звонков от горожан.