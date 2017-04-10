{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09 апреля 2017
08 апреля 2017
07 апреля 2017
Главные новости ХМАО
16:23  10 апреля 2017 2

В полиции ХМАО прокомментировали побег начальника городской ГИБДД

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, сотрудник гибдд, дпс, полиция, гаи гибдд
Начальник ГИБДД Радужного ушел на больничный после того, как его шефа поймали на передаче взяткиФото: depositphotos.com © URA.RU

В полиции ХМАО опровергли информацию о побеге начальника ГИБДД Радужного Виталия Мосиенко. Об этом «URA.RU» заявили в пресс-службе УМВД по Югре.

В окружном УМВД «URA.RU» заявили, что начальник ГИБДД Радужного все-таки не в бегах. В пресс-службе СКР по ХМАО не стали комментировать, ведутся ли с главным госавтоинспектором Радужного какие-либо мероприятия, объяснив это интересами следствия.

В приемной ГИБДД Радужного «URA.RU» сообщили, что Мосиенко находится на больничном и в понедельник, 10 апреля, его нет на работе. Секретарь полицейского не смог пояснить, находится ли ее начальник в городе или покинул его пределы.

По данным источников в правоохранительных органах региона, с Мосиенко работают следователи. Это связано не только с обвинением в даче взятки его шефу, руководителю ОМВД по Радужному Александру Валюхову, но и с другим расследованием, которое сейчас проводится в городе.

Начальник ГИБДД Радужного Виталий Мосиенко
Фото: сайт администрации города Радужный

По информации инсайдеров, в городской полиции могли покрывать криминальную группировку, которая занимается хищением нефти. Есть версия, что якобы ГИБДД даже представляла сопровождение для грузовых машин с украденными нефтепродуктами.

Полковник Александр Валюхов был задержан сотрудниками собственной безопасности югорского УМВД и РУ ФСБ по Тюменской области при передаче крупной взятки. Начальник ОМВД по Радужному уже отстранен от занимаемой должности, принято решение о его увольнении.

Ранее сообщалось, что глава ГИБДД Радужного Виталий Мосиенко покинул пределы региона, однако, судя по всему, он все-таки остался в ХМАО. По данным источников агентства, в городской полиции в понедельник, 10 апреля, проходит выемка документов. По одной из версий, стражам закона позднее будут предъявлены обвинения в совершении ряда других преступлений. Сейчас Александр Валюхов находится под домашним арестом.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров