Пермские коммунисты обиделись на пресс-секретаря губернатора

15:02 10 апреля 2017 2

Политические партии и движения не удержались от использования своей символики на вечере памяти Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пресс-секретарь врио губернатора Пермского края Дарья Левченко упрекнула политические партии в использовании своей символики на вечере памяти жертв теракта в Петербурге. Пермские коммунисты назвали ее высказывание «медвежьей услугой» главе региона.

Левченко на своей страничке в соцсети высказала мнение о том, что флаги политических партий на подобном мероприятии — «дешевый пиар». Представители КПРФ и ЛДПР, которые использовали свою символику на гражданской акции, ответили пресс-секретарю Максима Решетникова.

«Дарья Левченко не отказала себе в удовольствии плеснуть ложку дегтя. Получилось мелко и неумно. В припадке излишнего рвения, старательная пресс-секретарь оказала медвежью услугу губернатору, совершенно ненужную ему в преддверии выборов. Если говорить о КПРФ, с красным флагом которой я тоже стоял на митинге, то коммунисты свой „пиар“, по неуместному выражению Левченко, давно сделали, когда шли с Красным знаменем и погибали в первых рядах бойцов в Великой Отечественной войне, когда надрывались из последних сил, восстанавливая разрушенную войной промышленность, когда построили первое в мире социалистическое государство с социально-экономическими гарантиями, невиданными до того в мире. И не мелкому клерку из губернаторской челяди судить об уместности или неуместности использования благородного Красного знамени, пропитанного кровью многих поколений коммунистов, на акциях КПРФ», — ответил на сайте КПРФ депутат Гордумы Геннадий Сторожев.

Депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко, известный тем, что воевал в Донбассе, и вовсе сравнил гражданскую акцию с войной, на которой уместно использовать флаги. «ЛДПР борется против террористов, ненавидит их и не боится это им показать. Только трусы прячут на войне свои флаги. Это я вам как солдат говорю», — говорится в сообщении Григоренко на сайте партии.