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10 апреля 2017
07 апреля 2017
06 апреля 2017
15:10  10 апреля 2017 0

Тюменцы экстренно покинули свои квартиры из падающего дома

Дом на Домостроителей 34 накренился на 55 смФото: группа "ВКонтакте" "Пизанская башня Домостроителей 34"

Тюменцы экстренно покинули свои квартиры из падающего дома по адресу Домостроителей 34. Об этом рассказали корреспонденту «URA.RU» сами горожане, чей дом был признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

Все жители 4 и 5 подъездов дома по адресу улица Домостроителей, 34 съехали из своих квартир в съемные помещения, придерживаясь договоренностей о реконструкции здания. Жилец дома и активист Александр Морозов рассказал корреспонденту «URA.RU», что риелторы стараются «навариться» на горе, и предлагают горожанам временное жилье по завышенным ценам. К тому же, некоторым пришлось брать квартиры большей площади, чтобы хранить перевезенную мебель.

«Переехали все. Сейчас мы ждем как будет дальше развиваться ситуация, — рассказал активист и житель дома Александр Морозов. — Общее собрание с представителями администрации и застройщика должно было уже пройти, но пока чиновники все время переносят дату. Из-за этого поползли слухи, что компания ЖБИ-3, которая должна была разбирать наш дом, не хочет этого делать».

Как заверили корреспондента «URA.RU» в пресс-службе администрации города Тюмени, все достигнутые ранее договоренности остаются в силе.

«Идет подготовка к общему собранию жителей, где будут зафиксированы все необходимые меры, — сообщил собеседник в администрации города. — Будут обговариваться проект реконструкции дома, сроки экспертизы и строительства. С активистами из жильцов заместитель главы всегда на связи».

Многоэтажный дом по улице Домостроителей, 34 был признан опасным для проживания из-за крена. В конце марта, после серии пикетов, устроенных жильцами, администрация города приняла решение о разборе последних подъездов дома, укреплении фундамента и сборке здания в первоначальное состояние.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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