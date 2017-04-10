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10 апреля 2017
15:16  10 апреля 2017 6

Бывший мэр устроил гонки на Ferrari по торговому центру. ВИДЕО

Автосалон Авто шоу. Челябинск., феррари, ferrari
Водитель на красном Ferrari устроил гонки внутри ТРЦФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Архангельска Александр Донской устроил гонки по торговому центру «Весна» на автомобиле Ferrari. В течение 20 минут охрана не могла задержать мужчину.

Дрифт по галереям московского торгово-развлекательного комплекса Донской устроил в ночь с 9 на 10 апреля. Он въехал на дорогом авто в торговый комплекс через погрузочную площадку за 10 минут до закрытия, сообщает телеканал 360. В это время посетителей практически уже не было.

Охрана пыталась задержать лихача, но он увиливал от них в многочисленных галереях. Несколько раз мажор едва не снес витрины магазинов. Остановить его удалось только спустя 20 минут — лихача блокировали в одной из галерей. При задержании один из сотрудников охраны получил множественные ушибы.

Экс-мэр после задержания заявил, что произошедшее стоит рассматривать как перфоманс. «Я выбрал безопасное место и оптимальный маршрут. Все было продумано, не было задачи нанести какой-либо ущерб», — цитирует Донского портал «Русская планета».

Донской был главой Архангельска с марта 2005 года по февраль 2008 года. В 2006 году он заявлял о намерении стать кандидатом в президенты России.

Нина Калинина
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