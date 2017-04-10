Новости «URA.RU» работают. В уральском селе сохранили скорую помощь

15:33 10 апреля 2017 0

Диспетчерская продолжит оказывать медпомощь местным жителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти приняли решение не расформировывать диспетчерскую службу скорой помощи в селе Махнево в Алапаевском районе. Местные жители продолжают ходить в диспетчерскую как в больницу.

Приказ министра здравоохранения Свердловской области об отмене увольнения диспетчеров был подписан еще в марте, но доведен до депутатов махневской Думы, которые и подняли шум вокруг этой истории, только сейчас. Ранее главный врач алапаевской скорой помощи Вадим Охрямкин мотивировал сокращение диспетчеров долгом в 2,5 млн рублей.

«Решено сохранить пока диспетчерский пункт в Махнево, — сказал „URA.RU“ заместитель главного врач алапаевской станции скорой помощи Анатолий Бондарь. — Средства были найдены».

По мнению депутатов махневской Думы, на решение руководства скорой помощи повлияла опубликованная на «URA.RU» статья. «Диспетчеров спасло только то, что ситуацию предали огласке. Если бы об этом не вышла статья, их бы тихо уволили и никто бы не смог помочь», — сказала «URA.RU» Галина Позднякова, депутат местной Думы.

Как сообщало ранее «URA.RU», диспетчерский пункт скорой помощи в Махнево стал своего рода больницей для местных жителей, а также для людей из близлежащих деревень, когда машина неотложки на выезде. Из-за удаленности больницы сельские жители со своими болячками идут к диспетчерам, которые работают на ставках медсестер, но в действительности имеют фельдшерское образование.

«По статистике за 2016 год к нам амбулаторно на подстанцию обратились 282 человека, — рассказала диспетчер-медсестра Галина Балабанова. — Правда, легально мы оказывать помощь не можем из-за низкого статуса. Над нами уже ставили эксперимент в 2011 году. Тогда он продержался четыре дня».

По словам Галины Балабановой, с 1 января 2011 года упразднили медсестер. На дверях диспетчерской повесили табличку «Извините, помочь на сможем, на выезде», а на прием вызовов посадили местного сантехника. В результате 5 января «реформу» отменили.