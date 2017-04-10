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Главные новости ЯНАО
15:28  10 апреля 2017 1

На Ямале следователи начали проверку из-за сгоревшего гастарбайтера

Ночной рейд по ремонту дорог, дорожные работы, укладка асфальта, тротуарная плитка, гастарбайтер
В пожаре в окружной столице пострадали рабочие турецкой строительной компанииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Следователи установили личности пострадавших в пожаре в Салехарде. Ими оказались граждане Киргизии, которые приехали в столицу Ямала на заработки и трудились в турецкой строительной компании «Ямата».

Сейчас следователи устанавливают причины пожара и обстоятельства гибели одного из рабочих. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности газового баллона.

Пожар произошел 9 апреля в Салехарде в одном из жилых балков на улице Северная. В результате возгорания один человек погиб и двое были госпитализированы.

Вячеслав Егоров
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