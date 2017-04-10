{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09 апреля 2017
08 апреля 2017
07 апреля 2017
Главные новости ХМАО
15:38  10 апреля 2017 4

В Югре объявили новый сбор средств для детей, пострадавших при ДТП

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, врачи, каталка
Пострадавшим в ДТП детям требуются деньги на реабилитациюФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
все новости сюжета

В Нефтеюганске объявлен сбор средств для Валентины Жулиной — акробатки, пострадавшей в автокатастрофе с автобусом на трассе Ханты-Мансиийск — Тюмень. Девочка находится в тяжелом состоянии в Москве. Ежемесячно на реабилитацию требуется свыше 400 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил «URA.RU» глава муниципалитета Сергей Дегтярев.

По словам градоначальника, помощь пострадавшей осуществлялась за счет благотворительного фонда «Созидание», однако собранных ранее средств уже недостаточно. «Ситуация очень сложная. Только для нее [Валентины] каждый месяц требуется более 400 тыс. рублей. Есть еще другие пострадавшие, которые также проходят реабилитацию», — комментирует Дегтярев.

Фонд «Созидание» начал принимать средства для помощи пострадавшим детям в декабре 2016 года. По официальным данным, югорчане пожертвовали более 4,5 млн рублей.

1/3
Валентина Жулина Фото: соцсети

Автобус, перевозивший воспитанников нефтеюганской спортшколы «Сибиряк, столкнулся в колонной автотралов под Ханты-Мансийском 4 декабря. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Более 20 получили травмы различной степени тяжести.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров