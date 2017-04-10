15:36 10 апреля 2017 4

В Челябинске неизвестные пытаются добыть номера мобильных телефонов высокопоставленных чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аппарате губернатора Челябинской области готовят заявление в полицию по факту незаконного сбора данных о руководителях правительства региона и города. Как сообщил «URA.RU» заместитель руководителя аппарата, пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, неизвестные звонят в одни приемные, выдавая себя за секретарей других приемных, чтобы узнать мобильный телефон того или другого VIP.

«В конце прошлой недели звонили в приемную мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Заявили, что звонят от меня и попросили дать мобильный номер Евгения Николаевича, — рассказал Федечкин. — Телефон давать не стали, сообщили о звонке Тефтелеву. Он мне перезвонил и очень удивился тому, что у меня якобы нет номера его мобильного. Разумеется, этот номер у меня есть!»

Дмитрий Федечкин не придал бы значения инциденту, если бы не выяснилось, что это уже целая кампания. В приемные вице-губернаторов и министров звонят от лица мэрии или от представителей известных бизнесменов. Секретарям руководителей предприятий и бизнесменам звонят якобы из властных структур.

Все просят номера мобильных, из чего можно сделать вывод, что идет сбор информационных данных. Номера звонившим все же не сообщают. Кто стоит за сбором данных и для каких целей этот сбор происходит, пока неясно. Это могут быть и пранкеры. Провести детализацию звонков на городские телефоны может только полиция.

В начале июня 2015 года неизвестные шутники от имени областной прокуратуры звонили представителям бизнеса с просьбой оплатить для людей в погонах доставку пиццы, цветов или корпоративного мероприятия. Прокуратуре пришлось выступить со специальным заявлением к бизнесу, чтобы предприниматели не попадались на подобные уловки.