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10 апреля 2017
15:43  10 апреля 2017 5

Китай требует прекратить бомбить Сирию

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, пекин, флаг, китай
Власти Китая требуют суверенитета для СирииФото: poeloq /Flickr
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выступил с заявлением, в котором требует отказаться от применения военной силы в Сирии.

«Китайская сторона всегда выступала и выступает против использования военной силы в международных отношениях, выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности других государств», — цитирует RT слова Чуньин.

Официальный представитель китайского дипломатического ведомства также подчеркнул, что единственный путь решения вопроса — политический. По словам Хуа Чуньин, сейчас главной задачей является предотвращение эскалации ситуации в Сирии.

Власти США, в свою очередь, разделились на противников и сторонников нанесения ударов по Сирии. Глава сенатского комитета США по делам вооруженных сил Джон Маккейн частично возложил вину за предполагаемую Вашингтоном химатаку в Идлибе на Белый дом, напоминает «Национальная служба новостей». Между тем Маккейн, чье мнение ценится американскими властями, положительно воспринял решение Трампа нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому.

7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск в Сирии. В результате ударов погибли пять военных и девять мирных жителей, пострадали 13 женщин и детей.

Нина Калинина
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