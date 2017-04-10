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Главные новости Челябинской области
16:07  10 апреля 2017 6

Суд в Челябинске арестовал начальника штаба Навального через две недели после митинга. ФОТО

Суд над организатором несанцкционированного митинга против коррупции в Челябинске Алексеем Табаловым. Челябинск, табалов алексей
Вещи Табалову принесли соратникиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Глава штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов приговорен к 10 суткам административного ареста, передает корреспондент «URA.RU». Адвокат оппозиционера уже пообещал обжаловать постановление, принятое Центральным райсудом Челябинска в понедельник, 10 апреля.

Отсчет срока начнется с 18:00 воскресенья, 9 апреля. В этот момент игнорирующий повестки о явке Табалов был задержан полицейскими, когда возвращался из магазина. На следующий день оппозиционера принудительно доставили на заседание. Там Табалов отрицал причастность к организации так называемых «воскресных митингов» и назвал происходящее «политической расправой».

Суд, в свою очередь, признал, что действия Табалова и других участников акции мешали проведению уборки пешеходной улицы Кировка и нормальной работе расположенных на ней торговых точек. Однако вердикт оказался мягок: вместо грозящих ему 15 суток Табалов получил срок на треть меньше. Минимальные наказания получили и его соратники, которые оказались на скамье подсудимых до Табалова.

По словам адвоката обвиняемого Андрея Лепехина, в течение суток он обжалует решение суда по двум основаниям.

«Замначальника отдела полиции „Центральный“ подписал постановление о возбуждении дела, протокол составлял участковый, расследование вели оперуполномоченные центра „Э“. То есть неправомочное лицо привлекло к ответственности. Есть вопросы и по обвинению. Ладно митинг, но ему инкриминируют, что якобы шествие он организовал, хотя этого не было. Он пытался провести митинг. Проинформировал всех, что собирался прийти, когда в акции отказали власти. А то, что произошло 1 да, участвовал, но не выступал организатором, поскольку не дали поставить сцену и динамики», — сказал Лепехин.

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К утру 10 апреля задержанный накануне оппозиционер успел обрасти щетиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам главный «навальновец» ранее обещал в соцсетях, что все наказанные получат компенсацию, и выражал готовность пострадать за свои убеждения. Однако вскоре он перестал отвечать на звонки и запросы в Facebook, отключив телефон, чтобы затруднить работу правоохранителям. Теперь (если попытка адвоката оспорить решение суда окажется неудачной) Табалов рискует пропустить визит в Челябинск самого Алексея Навального — его ждут в городе 15 апреля. Пока сторонники Навального скрывают не только место встречи своего шефа с горожанами, но даже расположение штаба, который, по информации агентства, находится в центре города.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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