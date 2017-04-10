15:55 10 апреля 2017 2

Наум Блик попытался представить, что было бы, если бы Никита Михалков выступил против Храма на воде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский рэпер Наум Блик, зачитавший стихи о строительстве собора святой Екатерины в образе Никиты Михалкова, пояснил «URA.RU», что его выбор пал на режиссера из-за его «яркой и запоминающейся интонации». По словам собеседника агентства, он не знает, какой позиции в этом вопросе придерживается его «персонаж», но сам автор выступает против застройки городского пруда.

«Я выбрал образ Михалкова, потому что у него яркая и запоминающаяся интонация. Особенно, когда дело касается животрепещущих вопросов. Я попытался представить, что было бы, если бы Никита Сергеевич жил в Екатеринбурге и встал на защиту пруда», — пояснил агентству Наум Блик, отметив, что это видео — лишь пародия и не имеет никакого отношения к позиции самого режиссера по поводу строительства храма.

По словам собеседника, акция «Обними пруд» продиктована не только самим фактом застройки, но и отсутствием уважения к жителям уральской столицы.

«Екатеринбургу нужно уважение к горожанам и общественному городскому пространству. В данной ситуации этого не видно, поэтому люди возмущены. Они выходят на набережную, потому что хотят сохранить ее в первоначальном виде. Акватория пруда — не место для каких-либо построек, а аргументы про „подарок“ городу и туристическую достопримечательность считаю несостоятельными», — подчеркнул Блик.

Ранее в Сети появилось видео, в котором рэп-исполнитель читает стихи про строительство Храма на воде в образе режиссера Никиты Михалкова.