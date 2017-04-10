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10 апреля 2017
15:58  10 апреля 2017 23

Россияне Крыму предпочли Турцию. «Устали от плохого сервиса»

Крым., отдых, крым, отпуск, черное море, юбк
Если в Крыму не улучшат сервис, то полуостров останется без российских туристовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Турция стала самым популярным среди россиян направлением отдыха на майские праздники. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе.

Самыми популярными направлениями среди россиян, по словам Ломинадзе, после Турции стали Греция, Кипр и Чехия, а отечественные курорты занимают лишь пятую строчку рейтинга, сообщает «Газета.Ru».

Глава АТОР подчеркивает, что на данный момент у некоторых операторов объем бронирования путевок в Турцию превышает даже благополучные 2013—2014 годы. «Мы связываем это с изменением экономической ситуации и с усталостью людей от ограничения себя в отдыхе. Людям надоело экономить, они готовы ездить», — сообщила Майя Ломидзе.

В Ростуризме уточняют, что лидирующие позиции по раннему бронированию среди отечественных направлений занимают Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и курорты Краснодарского края (29,61%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19).

Стоимость отдыха по всем объектам размещения выросла для путешествующих по России на 15—20%. При этом качество сервиса за год практически не изменилось. «На наших курортах выросли цены, а сервис остался на прежнем уровне. Если сравнивать Краснодарский край и Крым, то в большей степени снижение коснулось Крыма», — отмечают в АТОР.

Нина Калинина
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