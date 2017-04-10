20:57 10 апреля 2017 0

Александр Ивачев сблизился с мэрией Нижнего Тагила Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские коммунисты обвинили своего лидера — первого секретаря Обкома КПРФ Александра Ивачева в проведении сепаратных переговоров с руководителями администрации Нижнего Тагила о выдвижении совместных кандидатов в депутаты местной думы.

Как сообщили «URA.RU» собственные источники, претензии были высказаны на прошедшей в эти выходные конференции областного отделения компартии. Делегаты от нижнетагильской ячейки в своих выступлениях заявили, что их не уведомили о проходящих консультациях. «Мы узнали, что в первую тройку КПРФ на думских выборах могут войти люди мэра Сергея Носова от представителей администрации города», — уточнили собеседники «URA.RU». По их словам, в ходе конференции Ивачев публично опроверг обвинения.

Источники агентства не исключают, что администрация Нижнего Тагила готова сотрудничать с областной организацией КПРФ и в ходе предстоящих губернаторских выборов. Сценарии такого сотрудничества будут зависеть от состава кандидатов в губернаторы.

Первый секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Ариадна Мороча заявила «URA.RU», что не может дать официальные комментарии по итогам конференции —внутрипартийные правила запрещают коммунистам обсуждать с прессой подобные вопросы.

Дозвониться до руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленды и лидера областного отделения КПРФ Александра Ивачева не удалось.