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10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:57  10 апреля 2017 0

Свердловские коммунисты присягнули Сергею Носову. Коалиция опробует силы на губернаторских выборах

Александр Ивачев. Первый день в должности первого секретаря обкома КПРФ по СО. Екатеринбург, коммунисты, флаги, кпрф, ивачев александр, знамена
Александр Ивачев сблизился с мэрией Нижнего ТагилаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские коммунисты обвинили своего лидера — первого секретаря Обкома КПРФ Александра Ивачева в проведении сепаратных переговоров с руководителями администрации Нижнего Тагила о выдвижении совместных кандидатов в депутаты местной думы.

Как сообщили «URA.RU» собственные источники, претензии были высказаны на прошедшей в эти выходные конференции областного отделения компартии. Делегаты от нижнетагильской ячейки в своих выступлениях заявили, что их не уведомили о проходящих консультациях. «Мы узнали, что в первую тройку КПРФ на думских выборах могут войти люди мэра Сергея Носова от представителей администрации города», — уточнили собеседники «URA.RU». По их словам, в ходе конференции Ивачев публично опроверг обвинения.

Источники агентства не исключают, что администрация Нижнего Тагила готова сотрудничать с областной организацией КПРФ и в ходе предстоящих губернаторских выборов. Сценарии такого сотрудничества будут зависеть от состава кандидатов в губернаторы.

Первый секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Ариадна Мороча заявила «URA.RU», что не может дать официальные комментарии по итогам конференции —внутрипартийные правила запрещают коммунистам обсуждать с прессой подобные вопросы.

Дозвониться до руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленды и лидера областного отделения КПРФ Александра Ивачева не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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