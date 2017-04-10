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10 апреля 2017
16:14  10 апреля 2017 14

Россияне не умеют правильно писать слово «коньяк»

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Девушки не справились со словом "коньяк"Фото: depositphotos.com © URA.RU

В «Тотальном диктанте» самыми сложными для россиян словами оказались «коньяк» и «стерлядь». Как сообщил председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева, ошибки допустили в основном девушки и дамы, которые не употребляют спиртное.

Кошкарева рассказала, что слова «стерлядь» и «коньяк» стояли рядом в одном предложении. «Я думаю, что в слове „коньяк“ допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Наталья Кошкарева подчеркнула, что «коньяк» пишется с мягким, а не с твердым знаком.

Текст для ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» составил лауреат «Большой книги» писатель Леонид Юзефович. В 2017 году диктант писали более двухсот тысяч человек, из них 10% справились с заданием на отлично, сообщает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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