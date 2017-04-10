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10 апреля 2017
Главные новости 
17:00  10 апреля 2017 1

Уральский космонавт вернулся на Землю после полугода работы на МКС. ФОТО

Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, волков сергей, космический корабль, союз
Экипаж МКС вернулся на землюФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-02» с космонавтами Андреем Борисенко, жителем Нижневартовска (ХМАО) Сергеем Рыжиковым и астронавтом Робертом Шейном Кимброу. Об этом сообщает Роскосмос.

Космонавты уже приземлились. Их состояние оценивается как удовлетворительное — никаких ЧП во время спуска аппарата «Союз МС-02», на борту которого находился экипаж МКС, не произошло. Фотографии с посадки появились в соцсети, в официальной группе Роскосмоса. Госкорпорация также вела онлайн-трансляцию на сайте.

Космонавтов встретили их коллеги. Сергей Рыжиков уже успел позвонить родным и сообщить, что он вернулся на Землю.

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Фото: группа «Роскосмос», «ВКонтакте»

Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков отправились на МКС 19 октября 2016 года — в космосе они пробыли 173 дня. Югорчанин возглавлял экипаж МКС и корабля «Союз МС-02». С собой на Землю космонавты вернули частицу мощей Серафима Саровского. Сергей Рыжиков также делал уникальные фотографии российских городов, над которыми пролетала космическая станция — снимки публиковал в соцсети Роскосмос.

Антон Степыгин
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