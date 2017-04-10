Уральский космонавт вернулся на Землю после полугода работы на МКС. ФОТО

17:00 10 апреля 2017 1

Экипаж МКС вернулся на землю Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Казахстане успешно приземлился спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-02» с космонавтами Андреем Борисенко, жителем Нижневартовска (ХМАО) Сергеем Рыжиковым и астронавтом Робертом Шейном Кимброу. Об этом сообщает Роскосмос.

Космонавты уже приземлились. Их состояние оценивается как удовлетворительное — никаких ЧП во время спуска аппарата «Союз МС-02», на борту которого находился экипаж МКС, не произошло. Фотографии с посадки появились в соцсети, в официальной группе Роскосмоса. Госкорпорация также вела онлайн-трансляцию на сайте.

Космонавтов встретили их коллеги. Сергей Рыжиков уже успел позвонить родным и сообщить, что он вернулся на Землю.

1/3 Фото: группа «Роскосмос», «ВКонтакте»

Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков отправились на МКС 19 октября 2016 года — в космосе они пробыли 173 дня. Югорчанин возглавлял экипаж МКС и корабля «Союз МС-02». С собой на Землю космонавты вернули частицу мощей Серафима Саровского. Сергей Рыжиков также делал уникальные фотографии российских городов, над которыми пролетала космическая станция — снимки публиковал в соцсети Роскосмос.