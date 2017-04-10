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Главные новости ХМАО
16:40  10 апреля 2017 1

В Югре переселят похоронное бюро, работающее рядом с детским садиком

Агентство ритуальных услуг расположенное в здании детского сада. Сургут, ритуальные услуги
Власти Сургута придумали, что делать с похоронным бюро, соседствующим с детским садикомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута подыскивают новое помещение для центра ритуальных услуг, который работает в одном здании с несколькими социальными учреждениями, в том числе и детским садиком «Гулливер». Об этом «URA.RU» рассказали в мэрии крупнейшего города ХМАО.

По словам советника главы города Александра Оверчука, сейчас в администрации прорабатывают различные варианты, где может разместиться центр ритуальных услуг. После того, как чиновники подберут подходящие помещения, с руководителями похоронного бюро проведут переговоры и обсудят их переезд. В мэрии отметили, что не могут вмешиваться в работу чужого предприятия, однако будут держать ситуацию под контролем.

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Ранее глава Сургута Вадим Шувалов в соцсети рассказал, что в здании, где работает частный детский сад, открылось похоронное бюро. «Получилось, что за одной дверью детсад, за другой — „ритуал“. Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы», — написал градоначальник. Как сообщало «URA.RU», таким необычным соседством недовольны в первую очередь родители малышей.

В здании, помимо «Гулливера», есть еще один детский сад, а также центр коррекции для детей-инвалидов и медицинский центр. В самом центре ритуальных услуг уверены, что вся шумиха инициирована их конкурентами.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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