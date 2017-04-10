За пермского губернатора написали проект демократичных выборов

16:43 10 апреля 2017 5

Общественники не хотят ждать реакции Максима Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пока глава Прикамья Максим Решетников раздумывает на тему демократизации выборов губернатора, депутатам предлагают скачать в интернете готовый пакет документов и внести его в Заксобрание. Авторы идеи считают, что власти региона решили «заволокитить» судьбоносный для Пермского края вопрос.

Лидер общественного движения «Выбор» и участник коалиции «За прямые выборы» Константин Окунев на своей странице в Facebook предложил депутатам Заксобрания не ждать реакции властей региона, а скачать готовый законопроект о демократизации губернаторских выборов. Ранее с предложением внести поправки в закон коалиция обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Максиму Решетникову.

«Я очень надеюсь, что Максим Геннадьевич не боится конкуренции и готов к обновлению регионального закона. Но то ли в силу излишней скромности, то ли еще по каким причинам, пермский врио как правило не торопится реагировать на запросы общественников», — написал Окунев и выразил уверенность, что инициативу коалиции попытаются «заволокитить».

Константин Окунев облегчил работу депутатам Заксобрания Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политик рассчитывает, что кто-то из депутатов Заксобрания скачает готовый пакет документов с его страницы, подпишет и внесет на рассмотрение парламента: «Хочется надеяться, что в депутатском корпусе нашего Заксобрания все-таки есть люди, думающие стратегически не только о сегодняшнем дне, но и о будущем Пермского края»

На прошлой неделе пермская коалиция общественников «За прямые выборы» выступила с инициативой демократизировать процесс избрания главы региона. В частности, предлагается разрешить самовыдвижение кандидатов; снизить количество собираемых подписей муниципальных депутатов с 6% до минимума — 5%; изменить положение о том, что подписи депутатов должны быть собраны с «… не менее чем в трех четвертях муниципальных образований…» на «…не менее чем в одной четвертой муниципальных образований». Обращение направлено не только Максиму Решетникову, но и первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко.