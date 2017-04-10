{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,39
Динамика за 2 недели
Евро 60,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
08 апреля 2017
07 апреля 2017
06 апреля 2017
Главные новости Курганской области
16:49  10 апреля 2017 4

Зауралье просит денег на создание зоны аграрного производства. В Минсельхозе РФ обещали поспособствовать

Выездное заседание министерства Сельского хозяйства в Курганской области. Курган., хатуов джамбулат
Джамбулат Хатуов провел совещание по развитию АПК ЗауральяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область ищет поддержки министерства сельского хозяйства РФ в реализации проекта по созданию зоны территориального развития на востоке региона. Этот вопрос поднял директор департамента АПК Сергей Пугин в ходе выездного совещания Минсельхоза в Кургане в понедельник, 10 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Пугин отметил, что заявка на создание зоны аграрного производства уже направлена в Минсельхоз. Регион рассчитывает на серьезное федеральное финансирование. В проекте предусмотрено 10 молочно-товарных ферм, 19 свиноводческих комплексов, 29 площадок по откорму крупного рогатого скота, а также не менее 20 семейных животноводческих ферм. Проект рассчитан на 12 лет.

«Если решение на уровне правительства Российской Федерации о создании такой зоны будет принято, я уверен, у нас количество и качество проектов, которые будут реализованы, только возрастет», — отметил чиновник.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов напомним, что ранее губернатор области Алексей Кокорин уже обсуждал проект с министром Ткачевым. «Поручение министра — поддержать все инициативы региона. Будем последовательно выполнять просьбу», — сказал замминистра.

Помимо этого, Сергей Пугин просил увеличить лимит на краткосрочные и инвестиционные кредиты под низкий процент, а в условиях получения грантов на развитие молочного животноводства снизить долю собственных вложений хозяйств с 40% до 20%. «Поддерживаем, такие изменения мы готовим», — ответил Хатуов.

По данным департамента АПК, в Зауралье в 2016 году произведено 226,3 тыс. тонн молока (96,6% к 2015 году) и 70,4 тыс. тонн мяса (100,5% к уровню прошлого года). Доля рентабельных сельхозпредприятий составила 78%, рентабельность — 16,1%. Кредиторская задолженность на конец прошлого года — 2,4 млрд рублей, заемные средства — 4,6 млрд рублей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров