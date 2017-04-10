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10 апреля 2017
16:56  10 апреля 2017 3

В Кремле оценили возможность введения новых антироссийских санкций США

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что санкции возможны только после заявления Дональда ТрампаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Пока рано говорить о новых санкциях со стороны США по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, от американского лидера Дональда Трампа и его администрации не звучало никаких официальных заявлений на этот счет. «Трудно говорить о какой-то реакции. Было заявление постпреда США при ООН. Но мы не слышали на этот счет заявления президента Трампа или его представителей», — заявил Песков, его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что в Белом доме обсуждают возможность введения новых санкций против России и Ирана из-за поддержки президента Сирии Башара Асада. Как считает политический аналитик Мустафа Кошешем, ракетный удар США по Сирии стоит расценивать как попытку взять реванш у России и Ирана, которые добились больших успехов в борьбе с терроризмом и политическом урегулировании в Сирийской республике, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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