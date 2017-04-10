Журналистка объявила войну «кошмарам пермской медицины»

17:09 10 апреля 2017 1

Из-за оптимизации в сфере здравоохранения в Пермском крае целые поселки остаются без медицинской помощи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермских журналистов призвали изменить ситуацию в здравоохранении региона. Для этого их просят описывать в соцсетях известные им истории некачественного оказания медпомощи с хэштегом #кошмарыпермскоймедицины.

«Жуткая чиновничья затея с бюрократическим названием „оптимизация“ сломала советскую систему оказания медпомощи. А взамен смогла предложить нечто настолько корявое и бесчеловечное, что не говорить об этом — профессиональная деградация. Как это исправить — пусть думают те, кому положено. Журналисты точно не обязаны думать за функционеров. Но обязаны донести до власти, особенно когда ее отдали начинающему и подающему надежды губернатору, всю боль, которую доверяют нам читатели, зрители, слушатели. И пусть с просмотра материалов #кошмарыпермскоймедицины начинает свой день наше министерство здравоохранения и ТФОМС», — пишет на своей страничке в сети журналистка Ольга Лоскутова.

В качестве примера она привела село Беляевка в Оханском районе, где больница была построена еще в царские времена, а сейчас там нет ни стационара, ни врачей, ни аптеки. Для получения медицинской помощи жители села ездят в Оханск, но для этого нужны как минимум 400 рублей на дорогу, а часто еще 1000 рублей на ночевку в гостинице.

Друзья и подписчики Ольги Лоскутовой уже отреагировали на ее сообщение. «У нас дорогу от Очера до Краснокамска, куда увозят с инфарктами и инсультами, называют уже дорогой смерти», — пишет Лариса Сосунова.

Напомним, «URA.RU» неоднократно писало о проблемах здравоохранения в регионе, особенно на севере Пермского края. Например, жителям Красновишерского района Пермского края приходится ездить за 100 километров для того, чтобы посетить гинеколога и кардиолога. А в поселке Керчево работают всего три специалиста на 2,5 тысячи человек.