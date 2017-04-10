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Главные новости Курганской области
17:38  10 апреля 2017 3

Три четверти сельчан в Зауралье живут без питьевой воды и газа

Выездное заседание министерства Сельского хозяйства в Курганской области. Курган., пугин сергей
Сергей Пугин доложил о социальном развитии сельских территорийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область нуждается в увеличении объемов финансирования государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом сообщил первый заместитель губернатора — директор департамента АПК Сергей Пугин во время выездного совещания Минсельхоза РФ в Кургане в понедельник, 10 апреля.

По словам Путина, на сегодняшний день обеспеченность сельского населения питьевой водой составляет 26%, сетевым природным газом — 24%. «Это существенно ниже, чем в среднем по России, — подчеркнул он, — Мы традиционно участвуем практически во всех мероприятиях программы „Устойчивое развитие сельских территорий“. Хотелось бы, чтобы наши инициативы были более весомо поддержаны Минсельхозом. За десять лет участия в программе мы ни копейки неэффективно не потратили и гарантируем, что обеспечим софинансирование из областного бюджета».

По данным департамента, в 2016 году в рамках программы было выделено 443,1 млн рублей бюджетных средств. Построили 90,2 км распределительных газовых сетей, 16,1 км локальных водопроводов, 10,2 км автодорог. Продолжено обустройство села Кислянское Юргамышского района и начат проект в селе Мальцево Шадринского района.

Ка ранее сообщало «URA.RU», в регионе проходит выездное совещание Минсельхоза с участием первого замминистра Джамбулата Хатуова. В ходе двухдневного визита запланировано посещение ряда предприятий и проведение расширенного совещания по готовности к весенним полевым работам.

Анна Бояркина
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