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10 апреля 2017
17:13  10 апреля 2017 0

Навального отпустили на свободу после административного ареста

Приговор Олегу и Алексею Навальным дело Ив Роше, навальный алексей
Алексей Навальный пробыл под арестом 15 сутокФото: Павел Бедняков © URA.RU
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Воскресные "митинги Навального"
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После 15 суток административного ареста оппозиционер Алексей Навальный в понедельник, 10 апреля, вышел на свободу. Его выпустили из ОВД Коньково.

Как отмечает «Газета.Ru», представители СМИ ждали выхода Навального у здания второго спецучреждения для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Однако арестованного доставили в ОВД, откуда он и был отпущен.

Решение об административном аресте Навального вынес Тверской суд Москвы. Его задержали за сопротивление полиции в ходе несанкционированного митинга в центре столицы. Кроме того, суд оштрафовал Алексея Навального на 20 тысяч рублей за организацию протестной акции.

Адвокаты Навального 30 марта хотели обжаловать решение об административном аресте, однако Московский городской суд признал его законным, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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