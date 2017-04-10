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10 апреля 2017
17:27  10 апреля 2017 1

Ученые из России и США совместно разработали новый метод лечения рака

Юревич на ПЭТ. Челябинск, томография, рентген, Онкология
Рак можно побороть при помощи созданного комплекса Цит-КЛФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова и Северо-Восточного университета в США разработали новый тип противоракового средства. Их метод лечения заболевания основан на частицах комплекса цитохрома с фосфолипидом кардиолипином (Цит-КЛ), который способен вызывать программируемую гибель раковых клеток.

Разработанный учеными препарат способен побороть даже те раковые клетки, у которых выработана резистентность к другим противораковым препаратам, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на статью в журнале Pharmaceutical Research.

По словам ученых, действие частиц основано на их каталитической активности — способности образовывать свободные радикалы липидов в присутствии пероксида водорода или пероксида самих липидов.

Комплекс Цит-КЛ, по словам разработчиков препарата, существует и в нормальных клетках, где он используется для запуска апоптоза, регулируемого организмом. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы создать препарат, который будет доставлять лекарства к зараженным клеткам.

Между тем американские медики установили, что занятия йогой помогут выздороветь при наличии раковой опухоли простаты, сообщает информагентство Nation News. Согласно выводам специалистов, во время упражнений кровь начинает циркулировать быстрее, кровоснабжение проблемной области стабилизируется и способствует быстрому выздоровлению. Однако ученые подчеркивают, что для получения необходимого терапевтического эффекта нужно заниматься йогой систематически.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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