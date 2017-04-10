17:34 10 апреля 2017 0

В Тобольске установлено 12 комплексов видеофиксации (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тоболяки зафиксировали сбои в работе новых комплексов видеофиксации нарушений, которые приводят к необоснованным штрафам автовладельцев. Об этом «URA.RU» сообщил один из горожан. Он рассказал, что получил квитанцию о штрафе за пересечение стоп-линии, хотя, по его словам, нарушения не допускал. В соцсетях горожане пишут о таких же историях.

«Мне пришел штраф с камеры видеофиксации за пересечение стоп-линии, но я до нее не доехал метра два, — рассказал тоболяк. — Знаю, что еще несколько человек тоже заработали штрафы и тоже говорят, что на самом деле линию не пересекали».

В популярном паблике «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте» горожане пишут, что им также пришли штрафные квитанции, причем жалуются в основном на комплекс видеофиксации, установленный на перекрестке улиц Юбилейной и Мельникова. «У меня три штрафа уже с этого [проклятого] перекрестка, и везде на фото зеленая стрелка горит. Они вообще охренели с этими камерами. Куда идти??? Кому жаловаться???» — возмутилась Анюта Ч. «Я езжу по всей России, и везде камеры, а штрафы только в Тобольске получаю», — уверяет Рустам Ч. Люди пишут, что стоп-линия на картинке с камеры видеофиксации изображена за два метра до знака — следовательно, отмечают они, останавливаться надо метров за пять до него.

Фото: Павел Иванов, «Типичный Тобольск», «ВКонтакте»

«Раньше гопников боялись, теперь — камер. О времена, о нравы, — иронизируют горожане. — Дожили, блин, утро начинается не с кофе, а с обновления приложения „Штрафы ГИБДД“ по десять раз в день».

Впрочем, некоторые тоболяки рады новшеству. «Наконец то!!! Идёшь по городу, и прям видно стало, что лихачить стали меньше, — пишет Ирина И. — Жалко кровные отдавать? Ребята, кто свои права купил, учите правила. Тут уж, простите, на месте денежкой в карман инспектора проблему не решить».

В ГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в Тобольске с 22 марта действуют 12 комплексов видеофиксации. За это время они отследили 1 618 нарушений ПДД. В частности, 928 квитанций было выписано за нарушение правил проезда на сигнал светофора, 39 — за превышение скорости, и только 16 — за нарушение стоп-линии.

«Комплексы новые, постоянно проводится тестирование, изучается их работа, — отметили в ГИБДД. — Если водитель считает, что на самом деле он не нарушал, жалобу можно направить в Центр автоматической видеофиксации, что на улице Одесской, 16а в Тюмени. К жалобе нужно приложить копии документов — страхового полиса и постановления о штрафе». В областной Госавтоинспекции подчеркнули, что массовых жалоб на работу камер ни в Тюмени, ни в Тобольске нет.