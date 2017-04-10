17:48 10 апреля 2017 0

В Тюмень пришла весенняя вода Фото: Яков Смоляков, "ВКонтакте"

С потеплением в Тюмени под водой скрылось сразу несколько улиц. Затопленными, в частности, оказались улица Югорская в районе Лесобазы, Солнечный проезд в заречной части города и территория около сквера Юность, в районе Маяка. В службах заказчика по благоустройству корреспондента «URA.RU» заверили, что откачивают воду с затопленных территорий, однако кардинально решить проблему сейчас невозможно.

О том, что тюменские улицы скрылись под водой в соцсетях написали возмущенные горожане и опубликовали фотографии. «Зарека тонет в талой воде. Солнечный проезд, 22», — написал Яков С. в популярном местном паблике во «ВКонтакте». На снимках видно настоящее озеро между домами, в котором припаркованы автомобили. «Венеция, — пишут горожане. — В этом году решили сэкономить и реже вывозить снег, вот и результат — внезапно он растаял». «В этом виновата не природа, а проектировщики, строители и управляющие компании, потому что не выкачивают воду. У каждой из этих луж есть имя», — негодуют люди.

В Службе заказчика по благоустройству Центрального округа Тюмени корреспонденту «URA.RU» подтвердили: «Строители наши так строят». «Там надо делать ливневую канализацию. Мы направили письмо в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Пока денег на ливневку нет», — сообщил собеседник агентства, отметив, что специалисты откачивают воду с территории.

Затопленной оказалась и улица Югорская в районе Лесобазы, при этом, как написала тюменка Марина К. в соцсетях, здесь был сделан капремонт дороги. Улица, судя по фото, залита полностью. «Обама виноват, — шутят горожане. — У нас такие дороги в России на случай войны — чтобы никакая техника не проехала!».

1/5 «Зарека тонет в талой воде. Солнечный проезд, 22» Фото: Яков Смоляков, группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Службе заказчика по благоустройству Ленинского округа корреспондента «URA.RU» заверили, что проводят откачку воды на Югорской, однако и здесь для кардинального решения ежегодной проблемы нужно делать ливневую канализацию либо дренажные канавы.

«Мы посмотрим: если гарантийные сроки капремонта не вышли, будем работать с заказчиком — городским департаментом дорожной инфраструктуры, чтобы обязать подрядчика исправить ситуацию, — отметили там. — Может быть, водоотводные канавы не все сделали. Не первый раз их топит».

В службе заказчика отметили, что это не единственная проблемная территория в Ленинском округе Тюмени: «Есть такие территории. Мы там ведем откачку воды, прорабатываем пути решения этих проблем. Если есть возможность — будем подключать их к ливневке, если нет — будем действовать через устройство дренажных колодцев».

Ранее на затопленную пешеходную дорожку жаловались жители района Маяка. Там чиновники пообещали устроить деревянный настил.