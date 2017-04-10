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10 апреля 2017
17:42  10 апреля 2017 11

В правительстве назвали условие для адекватного роста пенсий

Международный инвестиционный форум
Максим Топилин назвал условие для роста пенсийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что для роста пенсий в России необходимо легализовать рынок труда и избавиться от серых зарплат.

По словам Топилина, чтобы пенсии повысились до достойного уровня, необходима легализация рынка труда. «Вот если мы с вами сможем решить задачу легализации, значит, сможем реализовать тему, связанную с адекватным ростом пенсий», — цитирует заявление Топилина «Газета.Ru».

По данным министра, средняя пенсия составляет 35-37% от средней зарплаты в России.

С 1 апреля была проведена автоматическая индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров на 0,38%, напоминает «Национальная служба новостей». По словам Топилина, на эти цели потребовалось 14 миллиардов рублей.

Нина Калинина
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