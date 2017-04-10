18:16 10 апреля 2017 7

На открытие второй приемной депутата пришли около двухсот человек Фото: читатели "URA.RU"

В понедельник, 10 апреля, на Блюхера, 79 в Екатеринбурге открылась вторая общественная приемная избранного депутата гордумы Григория Вихарева, который получил мандат в марте этого года. Он единственный депутат-одномандатник от партии ЛДПР, который прошел на довыборы за последние несколько лет.

Около 11 часов здесь собралось больше 200 человек с сине-желтыми флагами и в манишках ЛДПР. Люди распевали гимн на слова Жириновского, а с крыльца одного из офисов многоэтажки звучали слова поздравлений и благодарности за поддержку.

Григорий Вихарев (в центре) с помощниками Дмитрием Николаевым и Михаилом Плешаковым читатели URA.RU

Депутат поблагодарил собравшихся за поддержку на состоявшихся довыборах и пообещал, что приложит все свои знания и опыт, чтобы оправдать доверие избирателей. Также он представил своих помощников, Михаила Плешакова и Дмитрия Николаева, которые будут работать с гражданами в его общественных приемных.

«Все обращения в обязательном порядке заносятся в реестр, поэтому ни один вопрос не остается без ответа. Мы стараемся помочь каждому, если надо, выходим к гражданам во дворы, встречаемся с руководителями предприятий, к которым есть претензии, по ряду обращений отправляем запросы в проверяющие и надзорные ведомства», — рассказывает Григорий Вихарев.

Красную ленту в честь открытия приемной депутат гордумы разрезал вместе с региональным координатором партии ЛДПР в Свердловской области Антоном Гусевым, который, пользуясь случаем, еще раз поздравил Григория с победой на довыборах. «Это очень серьезно. Григорий — единственный по всей России депутат-одномандатник от партии ЛДПР, который прошел на довыборы за последние несколько лет», — отметил Антон Гусев.

«Вертикаль власти» свердловской ЛДПР: депутат Госдумы Данил Шилков, координатор по Свердловской области Антон Гусев, депутат гордумы Григорий Вихарев читатели URA.RU

О важности победы на довыборах говорил и депутат Государственной Думы от ЛДПР Данил Шилков: «Для партии очень важно, что наш человек будет принимать участие в заседаниях городской Думы и представлять интересы ЛДПР в двух городских комиссиях. Все члены партии поддерживали Григория во время предвыборной компании. И мы считаем, что это наша общая победа».

Григорий Вихарев планирует войти в состав двух постоянных комиссий екатеринбургской городской Думы — по бюджету и экономической политике и по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

«Наша задача — выяснять, какие у людей потребности, выявлять социально-значимые проблемы района и с учетом этого разрабатывать или вносить изменения в существующие законопроекты, — резюмирует депутат. — И с горожанами я планирую встречаться не только в стенах приемных. Для меня очень важно лично выходить во дворы, общаться с представителями советов домов, заходить к жителям в гости, узнавать о их проблемах и обсуждать, как их можно решить».

В торжественном открытии принял участие координатор ЛДПР по Свердловской области Антон Гусев (справа)

Напомним, что ровно два месяца назад на Советской, 41 начала работу первая общественная приемная Григория Вихарева. За это время в нее обратилось более 400 человек. «Прием ведется совершенно замечательно, — делится впечатлениями жительница Кировского района Людмила Зиновьева. — Времени на приемы не жалеют, к примеру, со мной общались очень долго. И сразу видно, что люди действительно хотят решить твой вопрос».

80% процентов обращений связаны с бытовыми проблемами. Люди жалуются на плохие дороги, очереди в детские сады, а также на невнимательных коммунальщиков. «Большая часть вопросов, с которыми приходят жители, касаются ЖКХ. Это та сфера, в которой мы имеем опыт и знания и в которой действительно можем помочь. Но отмечу, что нас волнуют проблемы граждан любого характера, поэтому мы будем рады помочь жителям абсолютно по любому вопросу», — подчеркивает помощник депутата гордумы Михаил Плешаков.

Уже через месяц Григорий Вихарев планирует открыть еще одну общественную приемную в Кировском районе. О масштабной деятельности депутата говорит и тот факт, что после победы Вихарева на довыборах в ЛДПР поступило около 100 заявлений от желающих вступить в партию. Активность проявляют молодые люди, которые хотят открыто говорить о проблемах города и помогать их решать.