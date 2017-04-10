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Главные новости ЯНАО
18:21  10 апреля 2017 0

АТК «Ямал» стала богаче в девять раз, получая субсидии из бюджета

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, ямал
АК "Ямал" увеличила прибыль в 2016 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» получила чистую прибыль по итогам 2016 года около 6 млн рублей. Это почти в девять раз больше показателя 2015 года (862 тыс. рублей).

Самолетный парк компании составляет 29 судов. Выручка по перевозкам в республику Крым составила 10 процентов общего объема продаж по основной деятельности, говорится в документации. При этом выручка в 2016 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 14 процентов.

В документации говорится, что пассажиропоток и число рейсов выросли ориентировочно на два процента.

Напомним, АТК «Ямал» получает субсидии из бюджета Ямала. На возмещение затрат по уплате лизинговых платежей авиакомпаний из окружной казны в 2016 году потрачено 1,6 млрд рублей.

Юлия Фролова
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