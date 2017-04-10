18:05 10 апреля 2017 0

Вода из-под крана будет небезопасна еще несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более четырех тысяч жителей поселка Красногорский Челябинской области, где был объявлен режим ЧС, будут пользоваться привозной водой еще как минимум трое суток, сообщил «URA.RU» глава Еманжелинского муниципального района Михаил Светлов. До того, как станут известны результаты комплексного анализа водопроводной воды, ее можно использовать лишь для технических нужд.

«К середине дня 10 апреля анализы показали, что в бытовых целях ее использовать можно. В остальном, считаем, рисковать нельзя — об этом людей оповестили через газету и объявлениями на подъездах. Постараемся в 2017—2018 годах перевести эти примерно 30% жителей поселка на артезианскую воду», — рассказал Михаил Светлов корреспонденту «URA.RU».

Виновник загрязнения реки по-прежнему неизвестен. Районные власти направили запросы в надзорные органы, жители поселка привычно винят в ЧП свиноводческое предприятие агрокомплекса «Ариант». В самом холдинге причастность к происходящему отрицают.

«С 7 апреля, с начала паводка, „Ариант“ не вывозит удобрения на поля. Поэтому никакой „навоз от свинокомплексов“ в воду попасть не может. Ранее удобрения вывозились строго в границах санитарно-защитной зоны — вдали от рек, впадающих в Увелку. За этим очень тщательно следил Роспотребнадзор. И, главное, пробы с превышением по аммиаку из реки были взяты много выше территории, на которой находятся хозяйства „Арианта“. Искать проблему нужно не у нас», — пояснили агенту в пресс-службе компании.

В ближайшую региональную неделю в Красногорский собирается приехать депутат Госдумы Анатолий Литовченко, чтобы провести совещание с главой района и поселения. «Поселок, где за 50 лет сумели построить лишь одну скважину, не застрахован от подобного форс-мажора. Несколько дней назад я разговаривал с новым главой Красногорского, Дамиром Кармовым. Меня проинформировали, что даже существующая скважина, если ее вычистить и создать резервуар, позволит отказаться от воды из реки, даст возможность уйти от обеспечения водой людей из реки Увелка. Буду держать этот вопрос под контролем, требовать, чтобы он решался как можно быстрее», — рассказал Литовченко агентству.

Треть населения Красногорского лишилась водопроводной воды 8 апреля. Даже после кипячения она источала невыносимый запах и вкус навоза, после чего власти отключили насосы и объявили режим ЧС.