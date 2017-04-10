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10 апреля 2017
07 апреля 2017
06 апреля 2017
17:59  10 апреля 2017 1

Завтра в Тюмени похоронят школьника, погибшего во время попытки сделать селфи

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Тюменский подросток погиб, решив сделать эффектное селфиФото: Анна Майорова © URA.RU

Во вторник, 11 апреля, в Тюмени пройдут похороны подростка, погибшего во время попытки сделать эффектное селфи. Трагедия случилась вечером 7 апреля в доме №9 на улице Таврической.

По информации источника агентства, близкого к правоохранительным органам, в дом на Таврической подросток пришел вместе с девушкой около 17 часов. Молодые люди забрались на балкон, который находится на лестничном пролете между этажами, и юноша решил сделать эффектное селфи, повиснув на перилах. Однако удержаться школьник не смог.

Девушка вызвала скорую помощь, но врачи были уже бессильны помочь. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов поступил в 17:09, бригада медиков была на месте в 17:21, однако врачам оставалось только зафиксировать смерть молодого человека.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области сообщили, что по данному факту назначена доследственная проверка.

«Похороны пройдут 11 апреля», — сообщил источник.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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