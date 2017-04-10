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10 апреля 2017
18:19  10 апреля 2017 0

Школьники, задержанные на несанкционированных митингах, требуют от Навального по 10 тысяч евро

Несанкционированный митинг против коррупции собрал около трех тысяч человек. Челябинск, задержанный, полиция, митинг
Задержанные полицией подростки стали требовать от Навального обещанных денегФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Школьники пришли с плакатами к изолятору временного содержания в Москве, откуда по их мнению должен был выйти Алексей Навальный, и стали требовать от оппозиционера по 10 тысяч евро.

Навальный перед несогласованными акциями протеста обещал, что добьется через европейский суд выплаты 10 тысяч евро в пользу каждого задержанного участника акций. «Если полицейский будет так неосторожен, что задержит вас 26-го марта, то обещаю отсудить для вас 10 тысяч евро», — обещал Навальный в соцсетях. Теперь подростки хотят получить свои деньги.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», несколько подростков в понедельник, 10 апреля, пришли к изолятору временного содержания с плакатами, на которых были призывы к оппозиционеру выплатить им обещанные 10 тысяч евро.

Ранее стало известно, Навального освободили после 15 суток административного ареста. Как уточняет «Национальная служба новостей», оппозиционера сначала доставили в ОВД Коньково, а затем отпустили. Плакаты подростков с требованием выплатить обещанные деньги он не увидел.

Как пишут в соцсетях, Алексей Навальный просто «кинул» школьников. «Глупенький Буратино! Тебя опять обманули… О Господи! Вот ведь идиоты малолетние!.. Это смешно», — пишут в соцсетях.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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