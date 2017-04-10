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10 апреля 2017
07 апреля 2017
06 апреля 2017
18:30  10 апреля 2017 0

В Тюменской области обнаружены «вор-туры» по торговым центрам. И подарки для шоплифтеров

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, покупатель, еда, продуктовая корзина, магазин
100 сайтов для магазинных воров закрыты по просьбе тюменских прокуроровФото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские прокуроры выявили более 100 сайтов, на страницах которых пропагандировали шоплифтинг — кражи из торговых центров. Сейчас все страницы заблокированы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На одном из ресурсов были опубликованы правила начинающего шоплифтера, а другой ресурс уже обучал, как воровать в супермаркетах, чтобы не попасться с поличным. В соцсетях прокуроры нашли паблики, в которых подростки выкладывали фото украденного товара, а также форумы магазинных воров. А один из ресурсов пропагандировал «вор-туры» по городам с целью краж из торговых центров.

Надзорное ведомство также нашло интернет-ресурсы, которые предлагали к продаже весь ассортимент профессионального оборудования для шоплифтинга, в том числе технические приспособления, позволяющие злоумышленнику самому снимать противокражные бирки или беспрепятственно проходить через антикражные ворота.

В суды направлено более 100 заявлений о признании информации, размещенной на страницах интернет-ресурсов, запрещенной к распространению, которые были удовлетворены. Доступ к ним заблокирован.

Владимир Балтунов
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