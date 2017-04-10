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10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:26  10 апреля 2017 0

Силовики засекретили информацию, связанную с гранатой, найденной на ЗИКе в Екатеринбурге

Обрушенная кровля в цехе № 42 на заводе имени Калинина. Екатеринбург, завод, зик, завод имени калинина, обрушенная кровля, цех№42
До сих пор нет достоверной информации о степени опасности находкиФото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция отказалась комментировать ситуацию на заводе имени Калинина в Екатеринбурге. Информация о найденной там гранате засекречена.

И в УМВД по Екатеринбургу, и в областном полицейском главке отказались что-либо говорить о ситуации на заводе имени Калинина, производящем установки С-300. Час назад на территории предприятия нашли гранату. Место находки оцепили, сотрудников МЧС на территорию режимного объекта не пустили.

Как правило, в случае ложной тревоги, когда находка оказывается не взрывоопасной, пресс-служба полиции сообщает, что саперы проверили предмет, тревога оказалась ложной. В данном же случае, когда вокруг находки создается таинственность, можно предположить, что граната оказалась не учебной.

Александр Лукманов
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