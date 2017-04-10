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10 апреля 2017
Главные новости 
18:41  10 апреля 2017 7

Уральский мэр призвал «зажигательным смехом» вспомнить погибших при теракте в Питере. ВИДЕО

Школа мэров в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, артемьевских вадим
Видео с выступлением Артемьевских уже обсуждают в соцсетяхФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Глава Красноуфимска Вадим Артемьевских на фестивале КВН предложил школьникам и студентам «зажигательным смехом» вспомнить людей, которые погибли во время теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Зрители записали напутствие мэра на видео.

Судя по всему, Артемьевских выступал на открытии фестиваля КВН на Кубок мэра, в котором участвовали студенты колледжей и школьные команды. Выйдя на сцену, муниципальный глава произнес короткую речь, в которой упомянул теракты в Питере.

«Добрый вечер, я приветствую всех кавээнщиков, которые сейчас на сцене, всех зрителей в этом зале. Да, КВН сегодня проходит в очень непростое время, вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения [вдохновения?] от своих действий, и своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья, ну, и конечно, сегодня всем зажигать», — говорит Артемьевских на опубликованном в Сети видео.

Ролик уже обсуждают в социальных сетях. В паблике «ПодСмотрено Красноуфимск» уралец Кирилл прокомментировал запись: «Надо же было такое ляпнуть! Астахова, помнится, за подобную фразу с должности сняли». «Лучше бы он объявил минуту молчания в память о погибших и ничего не говорил», — прокомментировала «URA.RU» речь главы города жительница Красноуфимска Евгения.

Оперативно получить комментарий у Вадима Артьемевских не удалось — вечером в понедельник, 10 апреля, телефоны администрации ГО не отвечали.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. В вагоне движущегося поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв, погибли 14 человек.

В сентябре 2016-го президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении детского омбудсмена Павла Астахова. Тот подал в отставку по собственному желанию после серьезного разговора в администрации президента. Решение Астахова по отставке связывают с претензиями, которые возникли после его общения с пострадавшими в лагере Карелии детьми. Тогда он задал вопрос «ну что, как поплавали?» детям, которые выжили после шторма, где погибло 14 человек.

Сергей Дианов
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