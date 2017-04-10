Визит Навального в Челябинск пройдет под грифом «секретно»

18:45 10 апреля 2017 1

Штаб Навального сам выберет участников визита своего лидера в Челябинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит оппозиционера Алексея Навального в Челябинск на открытие своего предвыборного штаба запланирован на 15 апреля и будет состоять из пресс-конференции, встречи с волонтерами и доверенными лицами. Однако место и время всех мероприятий пока держится в секрете, сообщил «URA.RU» один из организаторов, сопредседатель движения «Солидарность» Кирилл Артюхов.

«Для журналистов будет объявлена отдельная аккредитация. Волонтеры получат персональные приглашения», — добавил собеседник.

Алексей Навальный в понедельник, 10 апреля, вышел из-под ареста за организацию несанкционированного митинга и сопротивление полиции 26 марта. За проведение акции на Южном Урале спустя две недели был арестован руководитель его штаба в Челябинске Алексей Табалов. Ранее суд оштрафовал самых активных участников митинга в Челябинске — они заплатят по 10 тыс. рублей, это самое мягкое предусмотренное законом наказание.