19:05 10 апреля 2017 1

Яна Комиссарова раскаялась и погасила ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший замминистра культуры Челябинской области Яна Комиссарова получила три года колонии условно и выплатит 200-тысячный штраф. Такое решение принял в понедельник, 10 апреля, Центральный районный суд Челябинска, передает корреспондент «URA.RU».

Дело о мошенничестве рассматривалось в особом порядке и без допроса свидетелей, поскольку экс-чиновница признала вину и активно помогала следствию. Также суд учел, что она погасила ущерб для бюджета, и учел огромное число положительных характеристик, которые дали подсудимой коллеги и культурные организации. Ее бывший супруг Евгений Агеев, также проходивший по делу, по совокупности других прегрешений проведет в колонии строгого режима 8,5 лет.

Именно он, как выяснило следствие, склонил женщину к заключению госконтракта на поставку павильонов для ярмарки в челябинском парке Гагарина. Конструкции, построенные фирмой знакомого Агеева, оказались не соответствующими техзаданию, а перечисленные из бюджета деньги преступник обналичил. Суд добавил 3,5 года «за домики» к сроку, который Агеев сейчас отбывает за вымогательство у другой бывшей жены.

Для всех, кто знал Яну Комиссарову, ее задержание стало шоком. От «самой эффектной женщины» в правительстве, как ее неофициально называли, к тому же вышедшей из силовых структур и сильного управленца, подобного не ожидали.