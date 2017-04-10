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10 апреля 2017
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18:55  10 апреля 2017 1

Ройзман призвал голосовать за свою помощницу на конкурсе «Мисс Россия»

Финал Мисс Екатеринбург-2016, аниховская елизавета, мисс екатеринбург 2016
В народном голосовании на сайте конкурса уралочка пока занимает пятое местоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал поддержать «Мисс Екатеринбург — 2016» Елизавету Аниховскую, которая участвует в российском конкурсе красоты «Мисс Россия». Глава уральской столицы попросил горожан принять участие в народном голосовании в Интернете.

«„Мисс Екатеринбург“ Елизавета Аниховская — девушка умная и добрая. Кроме того, что хорошо учится, помогает в социальных проектах, бывает в хосписе, в приютах, в детских домах и не боится самой трудной работы. Если очаровательное лицо города станет самой красивой девушкой страны, Екатеринбург только выиграет», — приводятся слова Евгения Ройзмана в сообщении его пресс-секретаря.

Ройзман хорошо знает девушку. Елизавета Аниховская помогает главе Екатеринбурга в качестве волонтера на приемах граждан, которые мэр проводит каждую пятницу.

Народное голосование, организованное на сайте конкурса «Мисс Россия», продлится до 15 апреля. На сегодняшний день Елизавета Аниховская находится на пятом месте, пропустив вперед красавиц из Якутии, Башкирии, Вологды и Новосибирска.

Александр Лукманов
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